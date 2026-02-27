Der Regionalliga-Aufsteiger empfängt am Sonnabend Schlusslicht Etwashausen. Mit einem Sieg kann der TTC Börde den Relegationsplatz verlassen.

TTC Börde hat den Klassenerhalt weiterhin in der eigenen Hand

Marin Kostadinov wartet mit dem TTC Börde seit drei Spielen auf einen Sieg.

Stadtfeld - Der vergangene Spieltag hat dem TTC Börde alles abverlangt. Selbst auf der Couch im heimischen Wohnzimmer wird die eine oder andere Schweißperle bei näherer Betrachtung der Ergebnisse in der Regionalliga Süd geflossen sein, sind doch die spielfreien Stadtfelder auch ohne ihr Zutun auf den Relegationsplatz acht in dieser weiterhin verzerrten Tabelle abgerutscht. Marin Kostadinov mag darüber aber gar nicht jammern, vielmehr erklärt er zum Sieg des Vorletzten Thalkirchen gegen das Spitzenteam TSV Bad Königshofen II und zum Remis des FC Bayern gegen jenen Kontrahenten sowie dem Erfolg gegen den MSV Hettstedt: „Respekt vor den Jungs.“