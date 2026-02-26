Der SV Fortuna startet gegen Sangerhausen in die Verbandsliga-Rückrunde. Der Kontrahent ist eine Wundertüte. Dem starken Angriff steht die schlechtestes Abwehr gegenüber.

Neustadt - Dirk Hannemann schaut nirgendwo hin in der Verbandsliga. Auch nicht nach Zorbau, wo das Spitzenspiel des Wochenendes zwischen den Blau-Weißen (4.) und dem Tabellenführer SSC Weißenfels steigt. Hannemann hat auch seine Schützlinge darum gebeten, nirgendwo hinzuschauen. „Der Fokus muss allein auf unserer Leistung liegen, alles andere können wir nicht beeinflussen“, erklärt der Coach der Fortunen. Und der erste Fokus zum verspäteten Start in die Rückrunde gilt nun am Sonnabend (14 Uhr/Volksstimme-Live-Stream) dem VfB Sangerhausen – und nicht zuletzt der eigenen Chancenverwertung.