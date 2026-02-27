Handball-Oberliga HSV-Frauen gehen angriffslustig ins Topspiel gegen Halle-Neustadt
Die HSV-Handballerinnen empfangen Ligaprimus Union Halle-Neustadt III zum Oberliga-Gipfeltreffen. Mit einem Sieg können die Magdeburgerinnen an die Tabellenspitze klettern.
27.02.2026, 07:01
Magdeburg - „Da es ein Derby zwischen Halle und Magdeburg ist, ist die Vorfreude ohnehin groß. Dass es Erster gegen Zweiter ist, passt wie die Faust aufs Auge“, sagt HSV-Trainer Michael Jahns vor dem Spitzenspiel der Frauen-Oberliga. Am Sonnabend (20 Uhr) empfängt der Zweite HSV Magdeburg den Tabellenführer Union Halle-Neustadt III in der Eike-von-Repgow-Sporthalle. Mit einem Erfolg können die Elbestädterinnen selbst an die Spitze klettern und einen großen Schritt in Richtung Regionalliga-Aufstieg gehen.