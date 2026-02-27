Die HSV-Handballerinnen empfangen Ligaprimus Union Halle-Neustadt III zum Oberliga-Gipfeltreffen. Mit einem Sieg können die Magdeburgerinnen an die Tabellenspitze klettern.

Lea Trowe erzielte acht ihrer neun Saisontore für den HSV in den vergangenen beiden Partien. Auch im Topspiel will sie über Treffer jubeln.

Magdeburg - „Da es ein Derby zwischen Halle und Magdeburg ist, ist die Vorfreude ohnehin groß. Dass es Erster gegen Zweiter ist, passt wie die Faust aufs Auge“, sagt HSV-Trainer Michael Jahns vor dem Spitzenspiel der Frauen-Oberliga. Am Sonnabend (20 Uhr) empfängt der Zweite HSV Magdeburg den Tabellenführer Union Halle-Neustadt III in der Eike-von-Repgow-Sporthalle. Mit einem Erfolg können die Elbestädterinnen selbst an die Spitze klettern und einen großen Schritt in Richtung Regionalliga-Aufstieg gehen.