Die Elf vom Schwarzen Weg gewinnt auch das zweite Topspiel in der Rückrunde und verteidigt die Tabellenspitze in der Landesliga. Jetzt geht es zum Spitzenduell nach Gardelegen.

Ermin Berishaj und Kapitän Jonas Riemann bejubeln die Führung der Ottersleber gegen Staßfurt.

Ottersleben - „Humba, Humba, Humba – Tätärä.“ Das wäre womöglich das passende Lied gewesen, das Damian Leuschner an diesem sonnigen Sonnabend mit seinem Sax’n Anhalt Orchester angestimmt hätte. Aber nun, das Orchester befindet sich aktuell noch ein wenig im Winterschlaf, erklärte der 25-Jährige, weshalb also der Beat aus der Konserve als musikalische Untermalung des Jubels im „Otterbau“ reichen musste.