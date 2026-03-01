Die Fortunen starten mit einer Niederlage in die Rückrunde – und mit der wohl schlechtesten Saisonleistung. Was den Neustädtern gegen Sangerhausen gefehlt hat.

Das Glück hatten sich die Fortunen am Sonnabend nicht erarbeitet: Arne Gerstner und Patrick Thon (v.) blieb ein zweiter Treffer gegen Sangerhausen verwehrt

Neustadt. - Dirk Hannemann ist zum Interview für den Volksstimme-Livestream gestapft. Mit der Klatte in der Hand. Mit einem Puls auf Normalwert. Zumindest äußerlich. Aber in dem Trainer des SV Fortuna wird es gebrodelt haben. Deutlich genug dafür war sein Fazit zur Niederlage am Sonnabend am heimischen Schöppensteg. „Wir waren sehr schlecht“, sagte Hannemann etwa. „Das war Kreisklassenniveau“, betonte der 55-Jährige. Man könnte es auch so formulieren: Das war wohl die schlechteste Saisonleistung, die die Neustädter zum verspäteten Auftakt in die Rückrunde der Fußball-Verbandsliga zeigten.