Der Standort Grundschule Lindau steht immernoch auf wackligen Füßen. Um die Attraktivität des Standortes zu stärken, wünscht sich der Ort eine Kleinsportanlage auf dem Burggelände.

Wunsch nach einer richtigen Sportanlage für eine Grundschule Lindau mit Zukunft

Lindau. - Die Attraktivität der Lindauer Grundschule zu steigern, war bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates eine Anregung, um Schüler am Standort zu halten und zu gewinnen. Ein Augenmerk lässt sich dabei auf den Sportplatz richten.