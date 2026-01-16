weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Fußball-Regionalliga: FCM-Frauen: Bewegung im Kader

Fußball-Regionalliga FCM-Frauen: Bewegung im Kader

Die blau-weißen Damen verabschieden und begrüßen jeweils zwei Spielerinnen.

Von Daniel Hübner 16.01.2026, 11:47
Charlotte Klein (r.) und der FCM wollen in der Rückrunde noch effektiver werden vor dem gegnerischen Gehäuse.
Charlotte Klein (r.) und der FCM wollen in der Rückrunde noch effektiver werden vor dem gegnerischen Gehäuse. Eroll Popova

Magdeburg - Frans Hoek hat Nico Koch auf den neuesten Stand des Torwartspiels gebracht, es ging dabei um Integration statt Isolation des Keepers im Spiel. Dafür ist der Trainer der Fußball-Damen des 1. FC Magdeburg zum NEC Nijmegen gefahren, in die Niederlande, für die Hoek einst das Gehäuse der Nationalmannschaft gehütet hat. „In 72 Stunden konnte ich so viel über diese Position lernen wie in keinem anderen Lehrgang/Kurs“, schrieb Koch anschließend auf seinem „Instagram“-Kanal.