Charlotte Klein (r.) und der FCM wollen in der Rückrunde noch effektiver werden vor dem gegnerischen Gehäuse.

Magdeburg - Frans Hoek hat Nico Koch auf den neuesten Stand des Torwartspiels gebracht, es ging dabei um Integration statt Isolation des Keepers im Spiel. Dafür ist der Trainer der Fußball-Damen des 1. FC Magdeburg zum NEC Nijmegen gefahren, in die Niederlande, für die Hoek einst das Gehäuse der Nationalmannschaft gehütet hat. „In 72 Stunden konnte ich so viel über diese Position lernen wie in keinem anderen Lehrgang/Kurs“, schrieb Koch anschließend auf seinem „Instagram“-Kanal.