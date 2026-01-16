Für die Youngsters des SC Magdeburg beginnt das Jahr mit einer kniffeligen Auswärtsaufgabe. Am Sonnabend sind die Grün-Roten beim TSV Altenholz – der „zweiten Mannschaft“ des THW Kiel – zu Gast.

Die SCM-Youngsters – hier Max Meyer (r.) – gewannen das Hinspiel gegen Altenholz mit 34:30.

Magdeburg - Mit einer Woche Verzögerung geht es für die Youngsters des SC Magdeburg endlich wieder um Punkte in der 3. Liga Nord-Ost. Nachdem der eigentliche Rückrundenauftakt gegen die Füchse Berlin II auf den 11. März verlegt wurde, sind die Grün-Roten am Sonnabend (18.30 Uhr) beim TSV Altenholz gefordert.