Handball – 3. Liga Nord-Ost SCM-Youngsters starten in Altenholz endlich in die Rückrunde
Für die Youngsters des SC Magdeburg beginnt das Jahr mit einer kniffeligen Auswärtsaufgabe. Am Sonnabend sind die Grün-Roten beim TSV Altenholz – der „zweiten Mannschaft“ des THW Kiel – zu Gast.
16.01.2026, 07:01
Magdeburg - Mit einer Woche Verzögerung geht es für die Youngsters des SC Magdeburg endlich wieder um Punkte in der 3. Liga Nord-Ost. Nachdem der eigentliche Rückrundenauftakt gegen die Füchse Berlin II auf den 11. März verlegt wurde, sind die Grün-Roten am Sonnabend (18.30 Uhr) beim TSV Altenholz gefordert.