Magdeburg, Deutschland
Die Blau-Weißen dominieren Blau-Weiß Hohen Neuendorf, erspielen sich viele Chancen. Doch am Ende steht die Null. Trainer Koch greift deshalb in die Trickkiste.

Von Daniel Hübner Aktualisiert: 22.10.2025, 10:27
Emilia Kanakhovska (l.) war mit dem FCM zuletzt vergeblich auf der Suche nach dem Torerfolg. Das soll sich gegen Fortuna Dresden ändern.
Emilia Kanakhovska (l.) war mit dem FCM zuletzt vergeblich auf der Suche nach dem Torerfolg. Das soll sich gegen Fortuna Dresden ändern. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Auf einer Skala von eins bis zehn dürfte die Verzweiflung das obere Limit erreicht haben. „Einmal in der Saison hat man solch ein Spiel“, erklärt Nico Koch, der Trainer der Frauen des 1. FC Magdeburg. Solch ein Spiel hat am vergangenen Sonntag stattgefunden, in Hohen Neuendorf, mit blau-weißer Beteiligung. Die Magdeburgerinnen liefen an, sie drückten den Gastgeber in die eigene Hälfte. 90 Minuten lang. Doch im Ergebnis stand eine Null.