Die Magdeburger Volleyballer stoppen die jüngste Niederlage mit einem souveränen Sieg gegen Schöneiche. Dabei stellen sie vor allem eine Schwäche ab.

Paul Eisel (im Schlag) sammelte Punkte, rettete in der Abwehr. Trotzdem erklärte er: „Das geht noch besser.“

Magdeburg - Paul Eisel hat die Partie noch einmal vor seinem geistigen Auge durchgespielt und ist zur Erkenntnis gekommen: „Ich war ein bisschen müde und ein bisschen steif.“ Das ist kaum aufgefallen, weil in erster Erinnerung natürlich immer die positiven Momente bleiben, mit denen auch der erfahrene Akteur des USC seiner Mannschaft geholfen hat. Im Eisel-Fall bedeutete das: Punktesammler als Außenangreifer, Retter in der Abwehr. Aber Eisel erklärte: „Ich hatte ein paar gute Aktionen dabei, aber zwei, drei Bälle ärgern mich trotzdem, das geht also noch besser.“