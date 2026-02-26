Die Frauen des 1. FC Magdeburg erreichen seriös und torreich das Landespokal-Halbfinale. Doch der Fokus liegt auf etwas Größerem.

Halle/Magdeburg - Der Deckmantel des Schweigens ist gefallen, das Ziel dieser Saison ist enthüllt. „Wir würden den Aufstieg in die 2. Bundesliga lieber nehmen“, sagte Kati Krohn, die Abteilungsleiterin für Frauenfußball beim 1. FC Magdeburg, am Mittwochabend im Volksstimme-Live-Stream. In der Halbzeit des Landespokalviertelfinals war die 43-Jährige zur geplanten Reform des Deutschen Fußballbundes befragt worden, ab der Saison 2027/28 soll eine dritte Liga mit drei Staffeln zwischen den beiden Oberhäusern und der Regionalliga geschaltet werden. Und sollte der FCM in dieser Saison den Aufstieg in Liga zwei schaffen und im Sommer darauf wieder absteigen, „wäre die Fallhöhe niedrig“, begründete Krohn. Der Weg ist also vorgezeichnet, Blau-Weiß hat in den nächsten Monaten viel vor.