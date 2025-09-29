Aus dem engagierten und leidenschaftlichen Auftritt gegen den Bundesligisten Hamburger SV können die Magdeburgerinnen viele positive Aspekte herauspicken. Diese sollen Rückenwind für die kommenden Aufgaben in der Regionalliga bieten.

Jede Menge zu tun hatte FCM-Torfrau Merle Hellwig. Am Ende durfte sie sich über ein Sonderlob des Trainers freuen.

Magdeburg - Kurz nach dem Schlusspfiff reihten sich die Fußballerinnen des 1. FC Magdeburg nebeneinander vor der Gegentribüne der Avnet Arena auf. Erst holten sie sich ihren verdienten Applaus nach der DFB-Pokalpartie gegen den Hamburger SV (0:3) ab. Dann klatschten sie sich gemeinsam mit einer Vielzahl der 2.203 Zuschauer ein, ehe der altbekannte „Fußballclub Magdeburg“-Schlachtruf durch das Stadion hallte. Es sind Momente wie diese, die den FCM-Frauen vom Sonntag in Erinnerung bleiben werden.