Die Magdeburger haben das Landesderby in der 3. Liga Nord verloren. Beim CV Mitteldeutschland hat einiges nicht gepasst.

Spergau/Magdeburg - Im zweiten Satz kam Hoffnung auf, verursacht durch einen Ausfall. Christian Brinkmann hatte sich verletzt, der Mittelblocker des CV Mitteldeutschland musste vorzeitig von der Platte. „Da hatte ich gedacht, das Spiel könnte zu unseren Gunsten kippen“, berichtete Dennis Raab, der Trainer des USC. Doch es kippte nichts. Ein Grund: „Wir waren an diesem Abend zu sehr mit uns selbst beschäftigt.“