In ihren ersten beiden Saisonspielen liegen die Stadtfelder bis zum letzten Einzel zurück. Doch dann tritt der Kapitän an die Platte.

Stadtfeld - Pappesatt war der Mann, pappesatt stand er zu dieser späten Stunde an der Platte und versuchte wieder seinen Rhythmus zu finden. Lukasz Dzikowski war bis zu diesem Zeitpunkt der traurigste Spieler des TTC Börde zum Saisonauftakt in der Tischtennis-Regionalliga Süd, bei dem am vergangenen Sonnabend 62 Zuschauer in der Halle an der Steinigstraße gezählt wurden.