  4. Tischtennis-Regionalliga Süd: TTC Börde: König des Comebacks

Tischtennis-Regionalliga Süd TTC Börde: König des Comebacks

In ihren ersten beiden Saisonspielen liegen die Stadtfelder bis zum letzten Einzel zurück. Doch dann tritt der Kapitän an die Platte.

Von Daniel Hübner 16.09.2025, 11:58
Glänzten gegen Gräfelfing mit jeweils 2,5 Punkten: Lukasz Dzikowksi und Jens Köhler (r.). Eroll Popova

Stadtfeld - Pappesatt war der Mann, pappesatt stand er zu dieser späten Stunde an der Platte und versuchte wieder seinen Rhythmus zu finden. Lukasz Dzikowski war bis zu diesem Zeitpunkt der traurigste Spieler des TTC Börde zum Saisonauftakt in der Tischtennis-Regionalliga Süd, bei dem am vergangenen Sonnabend 62 Zuschauer in der Halle an der Steinigstraße gezählt wurden.