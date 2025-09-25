Während HSV-Trainer Michael Jahns und seine Talente-Sieben mit dem Remis im Oberliga-Stadtderby hadern, freuen sich die Post-Damen um Coach Marcel Motzko über einen gewonnenen Punkt.

Anika Wilke (im Wurf) kam gegen den HSV (mit Anne-Lotte Kramß) auf zwei Treffer.

Stadtfeld - Tina Horneffer hat den Punkt gerettet, und die Damen des Post SV sprachen selbst von einem gewonnenen Zähler in heimischer Halle. Der letzte Freiwurf, „und ein Trick, den wir gar nicht abgesprochen hatten“, berichtete Trainer Marcel Motzko, führte letztlich über einen weiteren Pass zu Anika Hirche an den Kreis, dort zum Foul, dort zum Siebenmeter, den Horneffer wie alle drei Siebenmeter zuvor sicher zum 32:32 (16:17)-Endstand im Stadtderby gegen den HSV verwandelte. Für Michael Jahns indes hatte dieser Treffer „einen bitteren Beigeschmack“.