Magdeburg/dh. - Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat die U 23 des 1. FC Magdeburg sein Testspiel gegen den Liga-Rivalen SV Babelsberg verloren. Die Blau-Weißen spielten nicht an der Avnet Arena, sie zogen dafür um an den Schöppensteg zum SV Fortuna, wo sie in diesem Winter bereits trainieren durften. Es war also alles durchaus bekannt – die gezeigten Schwächen waren es ebenso.

„Die Effektivität vorne und hinten ist gerade unser Thema“, sagte Coach Daniel Wölfel nach der 1:3 (0:2)-Niederlage. „Wir haben zu viele Chancen hergeschenkt, weil wir in den Abschlüssen einfach zu ungefährlich sind.“ Nur Joonas Frenzel durfte sich in der 83. Minute für den Regionalligisten in die Schützenliste eintragen. Da hatte Babelsberg bereits dreimal getroffen – und aus FCM-Sicht in jedem Fall unnötig.

Nächstes Punktspiel: Am 20. Februar gegen Rot-Weiß Erfurt

Erst verzettelte sich Keeper Robert Kampa bei der Führung durch George Didoss (4.), dann stimmte mit dem Pausenpfiff und nach einer Ecke die Zuordnung nicht, so erhöhte Darijan Silic für die Gäste auf 2:0, dann überwand Conner Schulze mit einem unglücklichen Rückpass seinen eigenen, eingewechselten Torwart Tom Schlitter (81.).

An diesem Effektivitätsmangel wird Wölfel mit seiner Elf weiterarbeiten. Zudem wird er Petrus bitten, „dass das Wetter endlich besser wird und wir Bedingungen haben, die in Richtung Wettkampf gehen.“ Der nächste Wettkampf soll am 20. Februar in der Avnet Arena gegen Rot-Weiß Erfurt stattfinden (19 Uhr).