Christoph Theuerkauf will die grün-roten Talente weiter auf ihrem Karriereweg begleiten. Er hat seinen Vertrag als Coach der SCM-Youngsters bis Sommer 2028 verlängert.

Magdeburg - Der ehemalige Kreisläufer hat mit 494 Bundesliga-Spielen, in denen er 1.404 Tore erzielte, ausreichend Erfahrung gesammelt, um den Talenten das nötige Rüstzeug für eine Karriere mitzugeben. Aber als sich Christoph Theuerkauf vor knapp vier Jahren bei den Youngsters des SCM als neuer Trainer vorstellte, musste er zunächst feststellen, dass es doch einen gewissen Wandel in der Denkweise der jungen Spieler seit seiner jugendlichen Zeit im grün-roten Trikot gegeben hat. Er sagt: „Ziele, Ambitionen und Mentalität haben sich geändert.“