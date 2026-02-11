Nach zwei Niederlagen zum Rückrunden-Start in der Verbandsliga haben die Magdeburger nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Keller. Jetzt warten zwei Spitzenteams.

André Futh (2. v. l.) stand mit Alejandro Morales (l.), Robert Lurje und Hannes Franke (r.) für die erste Mannschaft des HSV in der vergangenen Saison an der Platte, als der Aufstieg bereits besiegelt war. Nun kämpfen die Mediziner um den Klassenerhalt.

Magdeburg - Die beiden Niederlagen zum Rückrunden-Start haben natürlich wehgetan, auch wenn sie in dieser Deutlichkeit nicht dem Spielverlauf entsprochen haben. Zumindest nicht die Niederlage zuletzt bei HT Halberstadt, ein 1:9, das beim bloßen Anblick der nackten Zahlen überraschte, hatte der HSV Medizin doch das Hinspiel gegen den Kontrahenten an heimischer Platte mit 6:4 gewonnen. Zumindest „die ersten Drei der Halbstädter spielen gut und stabil“, sagte André Futh, der Teammanager der Magdeburger. „Die machen ihre Punkte.“ Vor allem, wenn Teams wie der HSV ohne ihre Nummer eins antreten.