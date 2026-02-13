Der SV Arminia bestreitet am Sonnabend sein zweites Testspiel gegen Havelwinkel Warnau. In der spielfreien Zeit hat sich im Kader einiges getan.

Für Lio Kühl (am Ball) und die Arminen geht die Vorbereitung am Sonnabend in einem Testspiel weiter.

Buckau - Die Arminen sind erprobt darin, passende Spitznamen zu kreieren und zu vergeben. Bei Felix Matthäus lag dieser Name sehr, sehr, sehr nahe. Die Buckauer nennen ihren Innenverteidiger einfach „Lothar“. Bei Manaf Aldawan mussten sie womöglich auch nicht lange überlegen, um auf „Manni“ zu kommen. Oskar Steinke wurde letztlich auf den Namen „Otto“ getauft. Und all das hat einen manchmal bestimmten, weil familiären und manchmal einen simplen Grund: „Die Namen sind für jeden verständlich und erleichtern die Kommunikation“, sagt Coach Thomas Tietz. Vor allem von Trainer zu Akteur während eines Fußballspiels.