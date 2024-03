Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Nach dem Tor zum 4:0-Endstand gegen Arnstadt am vergangenen Sonntag lächelte Hector Hink glücklich. Dabei war dieser Treffer der Reserve des 1. FC Magdeburg nicht entscheidend, und erzielt hatte ihn der 20-Jährige auch nicht. Zumindest war der eingewechselte Offensivspieler aber an der Entstehung dieses Tores in der Oberliga Süd beteiligt. Und vor allem zeigte sein Lächeln, wie sehr der Akteur der U23 des Clubs wieder Freude am Fußballspielen hat.