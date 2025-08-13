Magdeburg. - Fünf Tage hat die Rhönradabteilung des MSV 90 zum Trainingslager nach Magdeburg eingeladen. Insgesamt 25 Athleten, darunter 16 Teilnehmer der vergangenen Weltmeisterschaften, feilten in der Halle in der Bodestraße an ihren Vorführungen. Neben den MSV-Turnern und Teilnehmern aus Oldenburg, Straussberg, Leverkusen, Darmstadt, Trittau und Hamburg waren auch sieben internationale Gäste aus Österreich, Belgien, den Niederlanden und der Schweiz dabei.

Neben täglich sechs Stunden Training standen aber auch gemeinsame Aktivitäten außerhalb der Halle an. So ging es unter anderem zum Bowling oder an den See. Für die Magdeburger dienten die Einheiten auch schon als Vorbereitung auf den 27. Deutschland-Cup, der am 8. und 9. November in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle stattfindet. Dann kämpfen Teilnehmer von der Altersklasse 11/12 bis zu den Erwachsenen bei Sprung, Gerade und Spirale um Punkte in der Einzel- und Mannschaftswertung.