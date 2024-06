Bis in die Schlussminute sieht der VFC Plauen an der MDCC-Arena nach dem Aufsteiger aus. Doch dann wird es dramatisch.

Magdeburg - Circa 500 Zuschauer waren am Sonnabend beim Saisonfinale der Oberliga Süd auf dem Nebenplatz der MDCC-Arena, doch als Schiedsrichter Paul Baudis um 15:49 Uhr die Partie zwischen der U23 des 1. FC Magdeburg und dem VFC Plauen beendete, war es plötzlich mucksmäuschenstill. Die Gästespieler sanken sofort zu Boden, im prall gefüllten Block der Vogtländer herrschte ungläubige Stille. Zwar hatten die Plauener ihr Auswärtsspiel bei der FCM-Reserve mit 2:1 (1:0) gewonnen, der angestrebte Aufstieg in die Regionalliga wurde ihnen aber in letzter Sekunde noch entrissen.