Beim Budenzauber-Finale in Ilmenau erzielt Alexander Siemke für die Blau-Weißen die meisten Tore. Aber nicht nur deshalb erhält er ein Sonderlob des Teamchefs.

Alexander Siemke (M.) nahm unter anderem von der Erfurter Fußball-Legende Jürgen Heun (r.) die Ehrung des besten Schützen entgegen.

Magdeburg/VS - Am Ende ist zumindest ein Blau-Weißer doch noch ausgezeichnet worden. Bei Ehrungen hatte sich die Traditionself des 1. FC Magdeburg in der nun abgeschlossenen Hallensaison bislang eher zurückgehalten. Aber Alexander Siemke nutzte am vergangenen Sonnabend die Chance, sich beim 3. Germania Ilmenau Cup viermal in die Schützenliste einzutragen und damit als bester Torjäger des Turniers ausgezeichnet zu werden.