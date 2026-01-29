Die Handball-Verbandsligisten Post SV und HSV müssen sich in heimischer Halle knapp geschlagen geben. Dabei hatten beide Teams viel Zeit, sich zumindest einen Punkt zu sichern.

Marius Buschmann war neben Benedikt Rückert der beste Post-Werfer gegen Westeregeln. Mit 72 Toren ist der Mittelmann der Stadtfelder inzwischen auch der erfolgreichste Saisonschütze der Stadtfelder.

Stadtfeld - Eine Minute und 38 Sekunden sind viel Zeit, um die letzte Chance zu nutzen, sich den entscheidenden Wurf zu erarbeiten, einem Spiel noch die Wende zu geben. Oder zumindest einen Punkt zu holen. Der Post SV hatte diese Zeit im vergangenen Heimspiel der Handball-Verbandsliga, er hat sie nicht genutzt. Jan Sülflow berichtete: „Wir haben unsere Angriffe gut gespielt, aber dann ist der letzte Pass nicht gekommen.“ Was bedeutete: Den Stadtfeldern ist in dieser finalen Phase kein Abschluss mehr gelungen.