Die Sieben von Michael Jahns feiert in der Oberliga ihren neunten Saisonsieg - und bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen.

Magdeburg - Die lange Pause bis zu ihrem nächsten Einsatz wird auch Eileen Geue zur Erholung nutzen. Die 23-Jährige vom HSV ist inzwischen dafür bekannt, permanent im zweistelligen Bereich zu treffen. Das zeigte sich zuletzt bei der SG Lok Schönebeck, und zeigt sich auch in der aktuellen Schützenliste der Handball-Oberliga, die Geue mit 124 Toren anführt. Damit hat sie maßgeblich ihren Anteil daran geleistet, dass der HSV zu den Spitzenteams der Liga zählt und mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Union Halle-Neustadt III den dritten Platz belegt.