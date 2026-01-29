Die Stadtfelder starten mit einem Doppelspieltag in Bayern in die Rückrunde. Mit ihrem Stammquartett. Andere suchen ihre Chance auf den Klassenerhalt mit neuen Formationen.

Jens Köhler und der TTC starten an diesem Wochenende in die Rückrunde.

Stadtfeld - An diesem Samstagmorgen um 8 Uhr startet die Reise in die Rückrunde. „Wir werden freudestrahlend nach Bayern fahren“, berichtete Jens Köhler. Zum ersten Mal ist der TTC Börde in diesem Jahr in der Tischtennis-Regionalliga Süd gefordert. Erst beim TSV Gräfelfing (15 Uhr), am Sonntag beim TSV Bad Königshofen II (11 Uhr). Gegen beide Mannschaften bejubelten in die Stadtfelder in der Hinrunde jeweils einen Punktgewinn. Aber ab diesem Wochenende werden die Karten neu gemischt.