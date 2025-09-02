Die Magdeburger Teams erwarten in der neuen Saison eine starke Liga. Und enge Spiele.

Medizin, Diesdorf und Börde II: Alle wollen nur das Eine

Magdeburg - Was haben der Aufsteiger HSV Medizin, der TTC Börde II und die Diesdorfer Eintracht gemeinsam? Sie kämpfen nach eigenem Bekunden um den Klassenerhalt in der Tischtennis-Verbandsliga. Oder um einen „gesicherten Mittelfeldplatz“, wie TTC-Präsident Frank Kuhnert für sein Quartett ergänzt. Alle stimmen zugleich in die Prognose von Eintracht-Kapitän Mathias Taetzsch ein, der sagt: „Das ist eine starke Liga mit starken Mannschaften, da wird es wichtig sein, so schnell wie möglich die nötigen Punkte gegen den Abstieg zu holen.“ Und Taetzsch weiß, wovon er spricht.