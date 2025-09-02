Die Magdeburgerinnen starten mit einem Sturmduo und einem Dreier in die neue Regionalliga-Saison. Doch Trainer Nico Koch legt sich auf die erste Lösung nach dem Magas-Ausfall nicht fest.

Magdeburg - Man muss sich das so vorstellen: Nico Koch steht im Training mit verschränkten Armen auf dem Rasen, verfolgt aus der Distanz mit analytischem Blick das Geschehen, sortiert nach Schussstärke, Sprintvermögen und Zweikampfhärte die Spielerinnen, die als potenzielle Angreiferinnen infrage kommen. Dann nominiert er zur folgenden Partie für den Angriff eine Dame, die bis dato in anderen Rollen agierte. Der Trainer der FCM-Frauen erklärt deshalb: „Durch den langfristigen Ausfall von Lena Magas (Kreuzbandriss/d. Red.) sind wir gezwungen, andere Lösungen zu finden. Und wir werden auch künftig experimentieren und Spielerinnen, die bislang auf dieser Position noch nicht häufig agiert haben, neu ausbilden.“ Zum Saisonauftakt in der Fußball-Regionalliga Nordost hatten gleich zwei Schützlinge die Position in der Offensive gewonnen.