Einmal gerutscht, einmal die Bremse verloren: Dennoch bleibt der Magdeburger auch nach der Sommerpause auf dem gesteckten Kurs.

Rasant über den Asphalt: Dominique Schaak mischte auch in Most im Chevrolet Camaro mit.

Magdeburg - Nach dem Rennen lauert die Gefahr auf der Straße, irgendwo am Rande der Autobahn. Dominique Schaak hat das schon öfter erlebt, in dieser Saison vor allem im britischen Brands Hatch bei den Fahrten von Hotel zur Rennstrecke und zurück: „Da sind wir gleich dreimal geblitzt worden“, berichtet der Magdeburger Motorsportler. „Und in England wird das teuer.“ Ganz besonders teuer, irgendjemand muss ja die Königsfamilie bezahlen.