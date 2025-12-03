Im Verbandsliga-Topspiel gegen Schönebeck gibt der Post SV in der Endphase eine Drei-Tore-Führung aus der Hand. Wie schon gegen Altmark fällt der letzte Treffer mit der Sirene.

Max Duderstadt (r.) erzielte fünf Tore für den Post SV. Trotzdem hatte er im Verbandsliga-Topspiel gegen Schönebecks Nils Hauff das Nachsehen.

Magdeburg - Zum zweiten Mal in Folge hat der Post SV Magdeburg ein entscheidendes Tor mit der Schlusssirene kassiert. Während beim 27:27 gegen Altmark zumindest noch ein Zähler übrigblieb, ging das Team im Topspiel der Handball-Verbandsliga leer aus. Robin Riedel traf für Spitzenreiter Lok Schönebeck zum Sieg und besiegelte die 28:29 (13:14)-Niederlage für die Magdeburger.