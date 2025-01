Neustadt - Pierre Gnaka saß gut geschützt auf einer Holzbank und verfolgte das Treiben auf dem Kunstrasenplatz im Stadion am Schöppensteg. Statt eine Winterjacke hätte er sich lieber das Trikot übergestreift und die Töppen geschnürt, um das zu tun, was ihm in dieser Saison in der Verbandsliga schon fünfmal gelungen ist: Tore schießen. „Er hat aber langwierige Knieprobleme und wird uns mehrere Wochen fehlen“, sagte Patrick Richter, der Co-Trainer des SV Fortuna, nach dem 4:1 (1:0)-Erfolg im Test gegen Havelwinkel Warnau. Und mit dem Ausfall des 27-jährigen Gnaka hat sich auch ein Problem verschärft: Den Magdeburgern gehen die Offensivkräfte aus.

