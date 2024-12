Trotz einer sehr schwierigen Saison in der C-Junioren-Verbandsliga qualifizieren sich die Neustädter für das renommierte Hallenturnier. Bei der Auslosung hoffen die Verantwortlichen auf einen der besonders klangvollen Gegner.

Magdeburg. - Wenn Hannes Knobbe für die Auslosung des 22. Matthias-Pape-Gedächtnisturniers am Dienstag einen Wunsch frei hätte, dann stünde seine Auswahl fest. „Es wäre krass, gegen Tottenham zu spielen“, sagt der 23-jährige Coach des SV Fortuna Magdeburg. „Oder gegen Bayern München, um zu sehen, wie sie dort arbeiten und wie groß die Unterschiede sind.“ Mit solchen internationalen Hochkarätern könnten es die C-Junioren vom Schöppensteg am 11. und 12. Januar zu tun bekommen, nachdem sie sich am Freitagabend im Quali-Turnier das letzte Ticket für den Pape-Cup gesichert haben.