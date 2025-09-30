Schweres Auftaktprogramm, der Ausfall wichtiger Spieler: Bei den Fermerslebern ist in der neuen Saison aller Anfang schwer. Jetzt gastiert die Beckmann-Sieben beim Post SV.

Adam Jarzombek (stehend) ist auf Bitten seines ehemaligen Schützlings an die Seitenlinie zurückgekehrt.

Fermersleben - Alexander Beckmann hat sich mit Erfahrung verstärkt. Nicht auf dem Feld, sondern an der Seitenlinie. Sein langjähriger Trainer Adam Jarzombek unterstützt den 36-Jährigen als Trainer des FSV 1895. „Er hat mich schon beim MSV 90 trainiert und ist mit der Mannschaft 2009 zum FSV gewechselt“, berichtet Beckmann. Jetzt teilen sie sich die sportliche Verantwortung für den Handball-Verbandsligisten. Und sie waren sich vor dem Saisonanwurf einig: „Wir wissen, dass es schwer wird.“ Anders: Es geht seit dem ersten Spieltag um den Klassenerhalt für die Fermersleber.