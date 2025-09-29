Acht Stunden Anreise, ein kaputtes Tor, ein Beinahe-Abbruch – und am Ende ein 34:34. Die Grün-Roten erleben in Flensburg einen Spieltag voller Turbulenzen. Trotz zwischenzeitlicher Fünf-Tore-Führung reicht es nur zu einem Punkt.

War in Flensborg mit acht Toren der beste SCM-Werfer: Pablo Lange.

Flensborg/Magdeburg - Es war „ein wirklich chaotischer Tag“ für Christoph Theuerkauf und seine SCM-Youngsters. Am vergangenen Sonnabend um 9 Uhr hatten sich die Grün-Roten auf die Reise zum Auswärtsspiel der 3. Liga Nord-Ost beim DHK Flensborg begeben. Nach einer achtstündigen Anreise, einer verspäteten Ankunft, einer 45-minütigen Unterbrechung und einem Beinahe-Abbruch ging es abends mit einem 34:34-Remis zurück. „Im Endeffekt haben wir heute alles gesehen, was wir noch nicht gesehen haben", sagte Theuerkauf bei der Pressekonferenz nach der Schlusssirene.