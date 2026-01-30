Die Talente des SC Magdeburg müssen am Sonnabend (18 Uhr) in der 3. Liga beim EHV Aue ran. Da hat Uwe Jungandreas vor der Saison das Traineramt übernommen und erwartet gegen die Grün-Roten ein temporeiches Spiel.

Uwe Jungandreas wechselte nach elf Jahren beim Dessau-Roßlauer HV im Sommer ins Erzgeburge zum EHV Aue.

Magdeburg/Aue - Als Uwe Jungandreas im Dezember 2013 für ein halbes Jahr das Traineramt bei den Profis des SC Magdeburg übernahm, haben die Spieler der heutigen Youngsters gerade mal als Steppkes mit dem Handballspielen begonnen. „Ich weiß natürlich, wer bei den Youngsters spielt. Aber meine SCM-Zeit liegt auch schon wieder zwölf Jahre zurück. Persönlich kann ich deshalb nur noch Christoph Theuerkauf und Jens Pardun beim Spiel begrüßen“, erklärt der Coach des EHV Aue vor dem Drittliga-Duell heute Abend (18 Uhr).