Die Neustädter sind konditionell bereits gut aufgestellt. Trainer Dennis Kreibe will mit seiner Mannschaft vor allem ein Manko abstellen.

In diesem Bereich hat Fortuna II noch „viel, viel Luft nach oben“

Jakob Zillmann (l./gegen den Sudenburger David Abraham) will mit den Fortunen die Chancenverwertung verbessern.

Neustadt - In den vergangenen Wochen tauchten bekannte Namen auf der Transferliste unseres Onlineportals „fupa.net“ auf, die als Abgänge des SV Fortuna II deklariert wurden. Dazu gehörten die Namen der Spieler Patrick Franzelius, Denis Huth, Kai Knochenmuß oder auch Andreas Staedtke, „die Altgedienten“ also, wie sie Trainer Dennis Kreibe nennt. Die Auflistung war von rein formeller Natur, tatsächlich sind sie in dieser Saison in der Fußball-Landesliga Nord nicht mehr zum Einsatz gekommen bei den Neustädtern. „Sie haben sich entschieden, in die Dritte zu wechseln, zu pausieren oder aufzuhören“, erklärt der Coach.