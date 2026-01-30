Yannik Weine trägt mit 18 Jahren in jeglicher Hinsicht Verantwortung beim Oberligisten BSV 93: Er ist der Social-Media-Beauftragte, er ist der Regisseur des Spiels. Und schwärmt über seine Mannschaft, die viel erreichen kann.

Durchbruch an den Kreis: Yannik Weine (hier gegen Calbe) hat mit dem BSV 93 den Aufstieg im Blick.

Olvenstedt - Nach dem jüngsten Sieg hatte Yannik Weine mal wieder alle Hände voll zu tun. Ihm wurde vom BSV 93 die verantwortungsvolle Aufgabe angetragen, den Social-Media-Dienst für die erste Mannschaft zu übernehmen. Und gerade nach Siegen obliegt es dem 18-Jährigen, auch das Kabinenbild des Jubels in die Internetwelt hinauszutragen. Das hat er inzwischen 14-mal getan, 14 freundliche Bilder über bescheiden feiernde Sieger, die ob des ersten Platzes in der Handball-Oberliga – verbunden mit den personellen Sorgen – sehr demütig umzugehen wissen. Weine hat das mal so erklärt: „Wir wissen zwar, dass wir gut sind. Aber dass es so gut läuft, hätten wir uns nicht erträumen können.“ Das war im Dezember.