weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Handball: Yannik Weine vom BSV 93: Der Mann für den Durchbruch

EIL
Verdi ruft erneut in Magdeburg für Montag zum Streik auf
Verdi ruft erneut in Magdeburg für Montag zum Streik auf

Handball Yannik Weine vom BSV 93: Der Mann für den Durchbruch

Yannik Weine trägt mit 18 Jahren in jeglicher Hinsicht Verantwortung beim Oberligisten BSV 93: Er ist der Social-Media-Beauftragte, er ist der Regisseur des Spiels. Und schwärmt über seine Mannschaft, die viel erreichen kann.

Von Daniel Hübner 30.01.2026, 12:00
Durchbruch an den Kreis: Yannik Weine (hier gegen Calbe) hat mit dem BSV 93 den Aufstieg im Blick.
Durchbruch an den Kreis: Yannik Weine (hier gegen Calbe) hat mit dem BSV 93 den Aufstieg im Blick. Eroll Popova

Olvenstedt - Nach dem jüngsten Sieg hatte Yannik Weine mal wieder alle Hände voll zu tun. Ihm wurde vom BSV 93 die verantwortungsvolle Aufgabe angetragen, den Social-Media-Dienst für die erste Mannschaft zu übernehmen. Und gerade nach Siegen obliegt es dem 18-Jährigen, auch das Kabinenbild des Jubels in die Internetwelt hinauszutragen. Das hat er inzwischen 14-mal getan, 14 freundliche Bilder über bescheiden feiernde Sieger, die ob des ersten Platzes in der Handball-Oberliga – verbunden mit den personellen Sorgen – sehr demütig umzugehen wissen. Weine hat das mal so erklärt: „Wir wissen zwar, dass wir gut sind. Aber dass es so gut läuft, hätten wir uns nicht erträumen können.“ Das war im Dezember.