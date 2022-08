Gelingt dem VfB Ottersleben mit jungen Wilden der Aufstieg?

In der vergangenen Saison stieg Tangermünde souverän in die Verbandsliga auf. In der morgen beginnenden Landesliga-Saison dürfte es ein engeres Rennen werden. Der VfB Ottersleben und der MSV Börde wollen mindestens ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden.

Sebastian Zemann und Co. vom VfB Ottersleben peilen den Aufstieg in die Verbandsliga an.

Magdeburg - Löwen sind die sozialsten Tiere unter den Großkatzen, sie leben als Einzige in Gruppen. Davon konnte sich Otterslebens Trainer Oliver Malchau ein Bild machen, als er jüngst beim Urlaub in Tansania ein zehnköpfiges Löwenrudel aus nächster Nähe beobachtete. Genau wie die Raubtiere ihre Beute jagen, will Malchau mit seinem Team in der Fußball-Landesliga Nord auf Punktejagd gehen.