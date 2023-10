Glen Kulling fand seine Liebe zum Tischtennis in den eigenen vier Wänden. Inzwischen zählt er zu den großen Talenten in der Region und kämpft für den VfB Ottersleben um Siege.

Ottersleben. - Glen Kulling entdeckte seine Leidenschaft als kleiner Junge zu Hause. In den heimischen vier Wänden stand eine Tischtennisplatte, an der der damals Achtjährige liebend gern und immer wieder spielte . „Das hat mir richtig Spaß gemacht, und so kam ich zu dem Sport“, blickt der Magdeburger auf diese Zeit zurück. Große Freude bereitet ihm Tischtennis nach wie vor. „Es ist ein Sport mit vielen Variationen. Es kommt immer was Neues und es tauchen Leute mit neuen Spielstilen auf“, hebt er hervor.

Kulling selbst ist mittlerweile im Herrenbereich des VfB Ottersleben angekommen. Rund um seine Person ereignen sich an den Verbandsliga-Spieltagen spezielle Konstellationen. So tritt er oft gegen deutlich ältere Gegner an. Denn der Akteur ist erst 16 Jahre alt. Sich mit diesen erfahrenen Kontrahenten zu messen, stört ihn nicht: „Ich komme damit sehr gut klar.“ Tatsächlich hat das Talent von sechs Einzeln in dieser Saison zwei Partien gewonnen. Beim jüngsten 7:3-Sieg in Wolmirstedt musste er indes erkrankt passen.

Bereits im Vorjahr stand der Youngster im VfB-Kader und trug zum Aufstieg in Sachsen-Anhalts höchste Klasse bei. Nun in dieser um Siege zu schmettern, sorgt bei ihm für ein „echt schönes Gefühl“. Völlig klar ist für ihn aber: „Es ist eine komplette Umstellung durch das höhere Niveau.“ Und er geht auch konkret auf Unterschiede ein: „Man bekommt ganz neue Aufschläge und Bälle mit mehr Spin.“ Deshalb geht Trainer Jon Dallas Riedel von einem Lehrjahr für seinen jungen Schützling aus.

Gleichwohl traut der Coach ihm einiges zu: „In der Vergangenheit war es schon so, dass er durch schwierige Spiele besser geworden ist.“ Der Elftklässler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums bewertet die neue Herausforderung ebenfalls positiv mit Blick auf seine Entwicklung: „Das ist definitiv eine Bereicherung für mich.“ So will der zielstrebige und lernwillige Kulling, der beim diesjährigen Ausspielen der Landesrangliste den sechsten Platz belegte (U 19), in den kommenden Monaten den nächsten Schritt machen.

Woran er besonders arbeiten will? „Aufschlag und Rückschlag gehören dazu. Die Rückhand kann auch etwas besser kommen, teilweise fehlt zudem noch die Sicherheit beim Top-Spin.“ Auf seine sportliche Zukunft blickt der Teenager ambitioniert: „Ich möchte gerne noch eine, vielleicht auch zwei Ligen höher spielen.“ Aktuell fühlt er sich beim VfB, der wieder am 4. November bei Aufbau Schwerz antritt, jedoch pudelwohl: „Es ist cool, dass wir ein junges Team sind.“

Wenn das Talent nicht an der Platte steht, ist er des Öfteren im Fitnessstudio anzutreffen. Darüber hinaus kann Glen Kulling zweifelsfrei als musikalisch bezeichnet werden. So spielt er passioniert Klavier. Außerdem trifft er gerne seine Freunde. Und vielleicht wird er ihnen in dieser Saison noch häufiger erzählen, ältere Spieler geärgert zu haben. Nach Siegen wiederum wird Kulling möglicherweise daran zurückdenken, wie es für ihn damals alles begann – nämlich als Achtjähriger an der heimischen Platte.