Eil
Fußball-Landesliga Nord SV Arminia: Langer Anlauf, langer Atem
Die Buckauer starten gegen einen Aufstiegsfavoriten in die neue Saison. Dabei lief die Vorbereitung „nicht nach Plan“, sagt Trainer Thomas Tietz.
22.08.2025, 12:54
Buckau - Diese Niederlage war kein Nackenschlag, keine große Enttäuschung, vielmehr eine Bestätigung für alles, was sich in den Wochen zuvor bereits angedeutet hatte. Thomas Tietz erklärt deshalb mit Blick auf das 1:5 in der Ausscheidungsrunde im Landespokal gegen Saxonia Tangermünde: „Das Spiel hat die Vorbereitung auf die Saison widergespiegelt. Es war keine Vorbereitung nach Plan.“