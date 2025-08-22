weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Fußball-Landesliga Nord: SV Arminia: Langer Anlauf, langer Atem

Fußball-Landesliga Nord SV Arminia: Langer Anlauf, langer Atem

Die Buckauer starten gegen einen Aufstiegsfavoriten in die neue Saison. Dabei lief die Vorbereitung „nicht nach Plan“, sagt Trainer Thomas Tietz.

Von Daniel Hübner 22.08.2025, 12:54
Klaudius Kvedaras (l.) hat mit den Arminen zum Saisonauftakt einen harten Brocken vor der Brust.
Klaudius Kvedaras (l.) hat mit den Arminen zum Saisonauftakt einen harten Brocken vor der Brust. Eroll Popova

Buckau - Diese Niederlage war kein Nackenschlag, keine große Enttäuschung, vielmehr eine Bestätigung für alles, was sich in den Wochen zuvor bereits angedeutet hatte. Thomas Tietz erklärt deshalb mit Blick auf das 1:5 in der Ausscheidungsrunde im Landespokal gegen Saxonia Tangermünde: „Das Spiel hat die Vorbereitung auf die Saison widergespiegelt. Es war keine Vorbereitung nach Plan.“