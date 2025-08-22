Die Buckauer starten gegen einen Aufstiegsfavoriten in die neue Saison. Dabei lief die Vorbereitung „nicht nach Plan“, sagt Trainer Thomas Tietz.

Klaudius Kvedaras (l.) hat mit den Arminen zum Saisonauftakt einen harten Brocken vor der Brust.

Buckau - Diese Niederlage war kein Nackenschlag, keine große Enttäuschung, vielmehr eine Bestätigung für alles, was sich in den Wochen zuvor bereits angedeutet hatte. Thomas Tietz erklärt deshalb mit Blick auf das 1:5 in der Ausscheidungsrunde im Landespokal gegen Saxonia Tangermünde: „Das Spiel hat die Vorbereitung auf die Saison widergespiegelt. Es war keine Vorbereitung nach Plan.“