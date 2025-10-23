Nach dem perfekten Start in die Saison der 1. Bundesliga Nord hat Trainer Aaron Hahn seiner A-Jugend des SC Magdeburg eine Woche freigegeben - zumindest jenen Jungs, die nicht beim DHB vorspielen. Der Coach nutzt die Zeit indes für seine Bachelorarbeit.

SCM-Talent Malte Elze (am Ball) startet am Freitag mit der deutschen U17 bei der WM in Casablanca.

Magdeburg - Die einen können in den Ferien regenerieren, die anderen sind bei der Jugend-Nationalmannschaft – und Aaron Hahn arbeitet intensiv an seiner Bachelorarbeit. Nach dem 42:32-Erfolg beim SC DHfK Leipzig, der „Krönung eines sehr guten Saisonstarts“, gab der Coach seinen A-Jugend-Handballern des SC Magdeburg eine Woche frei. „Nach der Intensität der ersten Monate haben sie sich das verdient“, unterstreicht Hahn, dessen Team mit fünf Siegen aus fünf Partien an der Spitze der 1. Bundesliga Nord steht.