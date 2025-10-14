Die HSV-Damen bezwingen überraschend hoch Lok Schönebeck. Der Grund: Es wächst zusammen, was zusammengehört.

Stadtfeld - Michael Jahns flog am Dienstag mit Mädchen und Jungen ab acht Jahren über die Platte, immer auf der Suche nach neuen Talenten, die nicht nur die Zukunft, sondern auch den Erfolg des HSV Magdeburg eines Tages sichern könnten. Dieser permanent schleichende Generationswechsel ist im Punktspielbetrieb bei den Stadtfelderinnen zu beobachten. Wie am vergangenen Sonnabend beim Heimspiel der Oberliga-Handballerinnen gegen die SG Lok Schönebeck, das mit einem überraschend deutlichen Ergebnis endete. Für das Trainer Jahns aber den Grund bestens kennt.