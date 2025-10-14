Der 18-Jährige steht nun allein in der Verantwortung, das Angriffsspiel der Olvenstedter zu dirigieren. In Irxleben hat er damit seinen Trainer durchaus erstaunt.

Magdeburg - Und so steht Yannik Weine ganz allein in der Verantwortung, den Positionsangriff seiner Mannschaft zu kreieren. Bislang teilte er sich die Position auf Rückraum Mitte mit Felix Scheerenberg. Doch dieser ist studiumbedingt nach Osnabrück verzogen und wird den Oberliga-Handballern vom BSV 93 allenfalls nur sporadisch zur Verfügung stehen. Bahn frei also für das Talent im Trikot der Olvenstedter. Und beim SV Irxleben hat er sogleich auf Vollgas geschaltet.