Mit dem 4:3 gegen Seilerwiesen verlässt TuS 1860 Magdeburg-Neustadt die Abstiegsränge der Landesklasse 2. Für Michél Dolke war es der erste Sieg in seiner neuen Rolle. Im September übernahm das Vereins-Urgestein den Trainerposten.

Michél Dolke gibt seit wenigen Wochen als Trainer die Richtung beim Landsklasse-Team des TuS 1860 vor.

Neustadt - Die Erleichterung war in der Zielitzer Straße riesig. „Man hat gemerkt, wie jedem einzelnen ein riesiger Stein vom Herzen gefallen ist“, berichtet Michél Dolke. Mit dem 4:3-Heimerfolg gegen den SV Seilerwiesen gelang den Fußballern des TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Sonnabend der erste Landesklasse-Dreier seit Anfang Mai – und damit der erste unter dem neuen Coach Dolke.