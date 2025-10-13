Die B-Jugend-Mädchen des HSV Magdeburg haben ihren ersten Bundesliga-Sieg gefeiert. In der Schlussphase macht es die Jahns-Sieben aber unnötig spannend.

Magdeburg - Es sind nur noch knapp zwei Monate, dann steht wieder das Weihnachtsfest vor der Tür. Clever ist, wer bereits jetzt anfängt, sich um Geschenke zu kümmern oder eigene Wünsche bei seinen Liebsten zu platzieren. Michael Jahns, Trainer der B-Mädchen des HSV Magdeburg, hat auch schon eine klare Idee, was er sich von seinem Bundesliga-Team wünscht. „Einen Friseurgutschein“, scherzte der 48-Jährige, nachdem seine Sieben zuletzt im Kellerduell gegen die HSG Blomberg-Lippe mit 19:17 (11:5) die ersten Punkte im Oberhaus eingefahren hatte.