Bismarker Stadtkirche beherbergt an der Kanzel zahlreiche Engel mit dem Antlitz von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Bismarks Pfarrer Martin Schuler ist die Ähnlichkeit der geschnitzten Engelsabbildungen an der Kanzel seines Gotteshauses mit Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel auch schon aufgefallen.

Bismark. - Das Antlitz von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel ziert die Kanzel in der Bismarker Stadtkirche. Dies war am 4. Februar in der Volksstimme einem Leserbrief der Stendalerin Kathrin Evans zu entnehmen und der Umstand sorgte in der mittleren Altmark für nicht wenig Heiterkeit. „Die Ähnlichkeit ist mir auch schon aufgefallen“, erklärt Bismarks Pfarrer Martin Schuler. „Ich sehe das genauso wie die Autorin des Leserbriefes.“