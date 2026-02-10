Die Olvenstedter setzen sich im Spitzenduell in Spergau durch. Dabei profitieren sie nicht zuletzt von der Leistung zweier Rückkehrer.

Olvenstedt - In der zweiwöchigen Spielpause haben sie Wunden geleckt, sind von Krankheiten genesen, haben sich über das Training auf die Platte zurückgekämpft. Und zu alter Stärke. Der BSV 93 ist wieder in seinem Flow, ist zurück in seinem Tempo. Das hat auch Louis Brand, der lange erkrankt fehlte, zuletzt bei der SG Spergau für sich genutzt. Sein Trainer Fabian Walter betont: „Er hat uns enorm viel gegeben, hat mit seinem Tempo für permanenten Druck gesorgt.“ Egal, ob er selbst zum Kreis durchbrach oder den entscheidenden Pass lieferte.