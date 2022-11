HSV will in Halle zu viel

Der HSV-Handballer haben nach zwei Siegen in Serie wieder verloren. Doch die Niederlage in der Sachsen-Anhalt-Liga beim USV Halle II war unnötig.

Magdeburg - Harry Jahns hätte einem seiner Schützlinge ein besseres Ergebnis ganz besonders gegönnt. Der Schützling ist ein Youngster im Trikot der HSV-Handballer, er heißt Henry Recke, 21 Jahre. Und er hat in diesem Duell der Sachsen-Anhalt-Liga am vergangenen Sonnabend beim USV Halle II eigentlich auf der falschen Seite gespielt. Recke ist nämlich Rechtshänder, geworfen hat er allerdings aus dem rechten Rückraum. Das wiederum so gut, dass ihm sieben Treffer gelangen, womit er zweitbester Werfer hinter Michael Jahns (8) war. „Henry hat ein super Spiel gemacht“, lobte sein Trainer. Zum Sieg sollte es seiner Mannschaft allerdings nicht reichen. „Dazu fehlten ihm die Unterstützung der anderen“, so der Coach.