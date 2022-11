Lucy Paßkönig wagt einen Neuanfang beim HSV Magdeburg

Magdeburg - Lucy Paßkönig war kurzzeitig enttäuscht nach der 24:35 (12:19)-Niederlage ihres HSV Magdeburg in der Eike-von-Repgow-Sporthalle. Dort traf sie mit ihrem Team in der Mitteldeutschen Oberliga am Sonnabend nicht nur auf den Chemnitzer HV, sondern auch auf altbekannte Gesichter. Zum einen gab es das Wiedersehen mit Camila Flora Müller. „Wir haben bei der HSG Blomberg-Lippe zusammengespielt. Sie hat mit mir zusammen im Internat gewohnt“, sagte die 19-Jährige, die wenig später erneut in den Dialog trat – diesmal mit Hannah Mey.