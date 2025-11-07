Zum 100-jährigen Bestehen des Rhönrad-Turnens kommt dem MSV 90 eine besondere Ehre zu. Der Magdeburger Verein darf am Wochenende den Deutschland Cup und die Deutsche Vereinsmeisterschaft in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle veranstalten.

Magdeburg - Zum Abschluss des Wettkampfjahres steht für die Rhönrad-Turner des MSV 90 ein Highlight an. Der Verein ist am Wochenende Ausrichter des 27. Deutschland Cups. An zwei Tagen wird in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle von der Altersklasse 11/12 bis zu den Erwachsenen um Medaillen geturnt. Beginn am Sonnabend ist um 10.30 Uhr (Ende: 16.45 Uhr), am Sonntag starten die Wettkämpfe um 10 Uhr Uhr (Ende: 15.45 Uhr). Knapp 300 Meldungen sind beim Veranstalter eingegangen. Der MSV 90 ist mit acht Athletinnen dabei. Der zweite Magdeburger Verein, der Cracauer SC, wird von vier Teilnehmerinnen vertreten.

Im Rahmen des Deutschland Cups wird auch die 51. Deutsche Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Am Sonnabend ab 18.30 Uhr turnen sieben Teams aus sechs Vereinen um den Titel. Der Gastgeber ist mit zwei Mannschaften vertreten. Nach dem erstmaligen Gewinn im Vorjahr peilt der MSV mit dem Quartett Sophie Julius, Emma und Frieda Wilke sowie Malte Schröder die Titelverteidigung an. Der deutsche Vereinsmeister soll gegen 21.30 Uhr feststehen.

„Für uns bedeutet die Ausrichtung sehr viel. Das letzte Mal haben wir so einen großen Wettkampf 2017 organisiert“, sagt Lisa Göttel aus dem Organisationsteam des MSV: „Dieses Jahr ist das Besondere, das unsere Sportart ihr 100-jähriges Jubiläum feiert und zum anderen sind wir erstmals Titelverteidiger mit der Mannschaft. Außerdem ist es für viele Kinder schön, an so einem großen Wettkampf zu Hause teilzunehmen.“

Der Eintritt ist an beiden Tagen sowie zur Deutschen Vereinsmeisterschaft kostenlos.